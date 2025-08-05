Krediye erişimin zorluğu tehlike yaratıyor: ‘Evim şirketleri’ hayal satıyor

Bulut Can OKUDUCU*

Ülke ekonomisinin her geçen gün daha kötüye gittiği zamanlardan geçiyoruz. Vatandaş için artık bir ev veya araba almak hayal oldu. Enflasyon dolayısıyla krediyle ev almak istediğinizde ödeyeceğiniz paranın 3 katı faiz ile karşılaşıyorsunuz. Her krizi bir fırsat olarak gören hükümete yakın şirketlerin faizsiz tasarruf reklamlarını sosyal medyada ve internette sıklıkla görüyoruz. Uygun ödeme koşulları ve taksit imkanı ile gösterilen tanıtımlar, başını sokacak ev hayali kuran vatandaşın ilgisini çekiyor.

BU ŞİRKETLER GÜVENİLİR Mİ

Kamuoyunda Evim Şirketleri olarak bilinen Tasarruf Finansman Şirketleri için 2021 yılında bir yasa çıkartılmış ve 21 şirket tasfiye edilmişti. 6 şirket ise faaliyetine devam ediyor.

BDDK’nin web sitesinde isimleri duyurulan bu 6 şirketin topladığı paralar ile ilgili devletin bir güvencesi var mı diye resmi olarak sorduğumuz soruya aldığımız yanıt, kanun maddesinden ibaret oldu. 6361 No’lu yasanın referans gösterildiğini fakat 'devlet güvencesi var mı?' sorusuna cevap verilmediğini gördük.

Vatandaşın bankalarda bulunan parası için güvence veren bu güvence karşılığında bankalara yaptırımlarda bulunan hükümet Tasarruf Finansman Şirketleri için aynı yaptırımları uygulamaya koymayı tercih etmemiştir. Bu yaptırımların birçok ciddi maliyet getirdiği bilinmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet veren tüm bankalar, devlet güvencesindedir. Söz konusu bankalar devlet bankası, özel banka ya da yabancı banka olması fark etmeksizin devlet tarafından güvence altına alınır.

Bankalarda, TMSF aracılığı ile fon oluşturarak kamusal sigorta zorunluluğu varken “Tasarruf Finansman Şirketleri” için bu güvence neden yok?

TMSF, batan bankada parası olanlara devlet güvencesi limitleri dahilinde ödeme yapar. Yani bir banka batarsa, tüketiciler o bankadaki paralarının bir kısmını ya da tamamını geri alabilir. Peki bir Tasarruf Finansmanı Şirketi batarsa ne olacak sorusunun yanıtını ilgili kanun maddesinin içinde göremiyoruz. Yılarca sürecek olan mahkemeler aracılığı ile vatandaş parasını kurtarmaya çalışacak.

İnternet üzerinde yapılan tüm şikayetlere ilgili kanun maddesini aktararak müşterilerine güven vermeye çalışan şirketler BDDK’nın yayınladığı web sitesinden referansla bu sistemin reklamını yapıyorlar.

Kamuoyuna yansıyan yüzlerce şikâyete rağmen hükümet mevcut yasa ile yetiniyor.

BDDK’nin sitesinde Tasarruf Finansman Şirketlerine yönelik güvence sistemi var mıdır sorusuna yanıt olarak sigorta benzeri bir güvence olmadığı da sık sorulan sorular içinde yer alıyor.

BDDK’nın ilgili soruya cevabı: “…koruyucu mekanizmalar oluşturulmasına ilişkin Kanun ve Yönetmelik hükümleri ihdas edilmiştir. Buna karşılık müşterilerin tasarruf finansman şirketleri nezdindeki tasarrufları, herhangi kamusal bir sigorta mekanizması kapsamına alınmamıştır.”

Tasfiye sürecine giren şirketlerde 'Müşterilerin durumu ne olacaktır?' sorusuna yanıt olarak ise "Tasfiye komisyonu tarafından şirket varlıklarının en etkin şekilde nakde çevrilmesi, alacaklarının tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesi konusunda görevlendirilecektir.” deniyor. Yani vatandaşın yatırdığı tutarların iade edileceğine dair netlik yok. Muğlak ifadeler ile konuya yer verilmiş.

Sistemin büyük boşluklar içerdiği binlerce vatandaşın şikayetlerinden de anlaşılıyor. Bu kadar çok mağduriyetin bulunduğu ve BDDK’nın denetiminde olduğu şirketlere hükümete yakınlıkları dolayısıyla yol açıldığını görüyoruz. Fakat bu açılan yolun sonu daha büyük mağduriyetlere yol açabilir.

6 AY BEKLEMEK ZORUNDASINIZ!

Sisteme girdikten sonra çıkmak isterseniz kanunda belirtilen süreler suistimale yol açıyor. İlgili kanun maddesine göre vatandaşın yatırdığı tutar için 14 gün cayma hakkı var. 14 gün içinde yatırılan tutarın tamamı iade edilmesi gerekiyor. 14 günü geçtiğinde yatırdığınız parayı almak isterseniz zorlu bir süreç sizi bekliyor.

Bunun için kanunda 6 ay süre tanınmış. Ülke ekonomisi içinde tasarruf için yatırdığınız yüz binlerce lira 6 ay bekletilip kesintiler ile iade ediliyor. 6 ay boyunca bekletilen bu tutarları işleten şirketler parasına para katarken vatandaş ana parasını kurtarmakla yetiniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla Gayrimenkul Sertifikası Programı kapsamında dün borsaya açıldı. Evim Şirketlerine büyük bir rakip olarak Emlak Katılım Bankasının ortaya çıkmasından sonra mevzuatta yasal değişikliklerin yapılarak vatandaşın tasarrufları korumaya alınmalıdır. Bir fon oluşturularak bankacılık sistemindeki güvencenin benzeri, tasarruf finansman şirketleri için de gerçekleştirilmelidir. Bu sistemler için vatandaşı mağdur edemeyeceği yaptırımlar uygulamaya koyulması şarttır.

*Siyasetçi