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Kremlin: ABD'de seçimlere kadar hala uzun bir dönem var

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 23:37
  • Giriş: 21.07.2024 23:37
  • Güncelleme: 21.07.2024 23:37
Kaynak: AA
Kremlin: ABD'de seçimlere kadar hala uzun bir dönem var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

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