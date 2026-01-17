Kremlin: Avrupa’dan olumlu sinyaller geliyor, Londra hariç

Kremlin, Avrupalı liderlerin Rusya ile yeniden diyalog kurulması yönündeki açıklamalarını “pozitif bir evrim” olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa, İtalya ve Almanya liderlerinin “Avrupa’da istikrarın sağlanması için Rusya ile konuşulması gerektiği” yönünde açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Peskov İngiltere'nin bu konuda “radikal ve yıkıcı” yaklaşım sergilemeye devam ettiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de önceki gün “yeni, güvenilir ve adil bir Avrupa ve küresel güvenlik mimarisi inşa etmek” için Avrupa’ya diyalog çağrısı yapmıştı.