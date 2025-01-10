Kremlin'den açıklama: Putin ile Trump görüşecek mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu ve bunun için hazırlıkların yapıldığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Putin'in de Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, "Putin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle etkileşime açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bunun için herhangi bir şart aranmıyor. Bunun için mevcut sorunları diyalog aracıyla çözme isteği ve siyasi irade gerekli. Trump'ın sorunları diyalog aracılığıyla çözmeye hazır olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu henüz kesinleşmedi. Görüşmeye karşılıklı olarak hazır olunduğunu baz alıyoruz" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konunun Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından belirleneceğini kaydetti.