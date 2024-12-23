Kremlin'den "Beşar-Esma Esad" hakkındaki iddialara yanıt

Cihatçıların yönetimi ele geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte Rusya'ya giden Suriye Eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin iddialar yalanlandı.

İngiltere vatandaşı olan Esma Esad'ın Baas Partisi'nin yıkılmasının ardından gittikleri Rusya'nın başkenti Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edildi. Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin “gerçeklerle örtüşmediğini” söyledi. Peskov ayrıca Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğuna yönelik iddiaları da reddetti.

ESAD'IN KISITLAMALARA TABİ OLDUĞU İDDİASI

Suriye'de cihatçılar, 8 Aralık'ta Beşar Esad yönetimini devirmiş, Esad ve ailesi Rusya'ya gitmişti.

Esad ve ailesinin Rusya tarafından sığınma talebi kabul edilmesine rağmen ciddi kısıtlamalara tabi olduğu ve Moskova'dan ayrılmasına veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasına izin verilmediği ayrıca buradaki tüm mal varlığının dondurulduğu öne sürülmüştü.

Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar nakit parası ve Moskova'da 18 dairesi bulunduğu ifade ediliyor.