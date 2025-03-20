Kremlin'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Rusya'dan ilk yorum geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi için bir neden olmayacağını, çünkü bunun Ankara'nın iç meselesi olduğunu söyledi.

Peskov, "Bu bir telefon görüşmesi için bir sebep olamaz ve olmayacak. Bu, Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Ne yapmamız gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmadığımızı her zaman söyledik. Ve asla başkalarının iç işlerine karışmayız" dedi.

ABD'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün akşam bir açıklama yaparak, Türkiye'nin karar alma süreçleri hakkında değerlendirme yapılmayacağını ifade etmiş ve Türkiye'ye konuları kendi iç işleyişi içinde ele alması tavsiyesinde bulunulabileceğini belirtmişti.