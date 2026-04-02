Kremlin'den İran ve NATO açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin ABD ve İsrail ile İRan arasında süren saldırıların çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifad etti.

Dimitry Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Moskova'da geçen yıl düzenlenmesi planlanan ve ertelenen Rusya-Arap Zirvesi'nin, Ortadoğu’daki gerilimin azaltılması ve İran etrafındaki çatışmanın sonuçlarının hafifletilmesi için potansiyel olarak iyi bir platform olabileceğini belirtti.

Peskov, İran’a yönelik saldırının "benzeri görülmemiş olumsuz sonuçlar" doğurduğunu ifade ederek, "Böyle bir zirvenin gelecekte gerekli ve faydalı olacağına inanıyoruz. Çünkü bölgede gerilimi düşürmek ve bu savaşın olumsuz sonuçlarını en aza indirmek ancak müzakereler ve diyalog yoluyla mümkündür. Böyle bir Zirve, bunun için iyi bir platform olabilir" dedi.

Sözcü Peskov, mevcut Ortadoğu koşulları göz önüne alındığında, böyle bir Zirve'nin yakın zamanda düzenlenmesinin pek mümkün olmadığını da vurguladı.

"BU İTTİFAK BİZE DÜŞMANCA DAVRANIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması ve ABD’nin NATO’dan çekilmeyi değerlendirdiğine ilişkin açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İran’daki çatışmanın çözümüne ilişkin bölgedeki liderle temasının sürdüğünü belirtti.

Dimitriy Peskov, "Eğer bizim kurumlarımıza herhangi bir şekilde ihtiyaç duyulursa, askeri durumun mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir sürece evrilmesini sağlamak için elbette katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'ya ilişkin de "Bu ittifak bize düşmanca davranıyor, bizi düşman olarak gören ve bize karşı düşmanca eylemlerde bulunan bir ittifaktır. Biz bu ittifaka böyle bakıyoruz" dedi.