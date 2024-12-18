Kremlin'den korgeneral suikastı hakkında açıklama: Kiev yönetimi organize etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rus komutan İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan suikastın Kiev tarafından planlandığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da dün Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov'un ölümüyle sonuçlanan patlamaya dair gazetecilere açıklama yaptı.

Patlamayı bir 'terör eylemi' olarak nitelendiren Peskov, bunu, Ukrayna yönetiminin organize ettiğine işaret ederek "Bu terör eylemini kimin sipariş ve organize ettiğini biliyoruz. Bu, bir kez daha Kiev yönetiminin terör yönetimlerine başvurduğunu gösteriyor. Düşmanın kim olduğunu ve neler yapabileceğini anlıyoruz" dedi.

Peskov, Ukrayna’da "özel askeri operasyon" sürdürdüklerini ifade etti.

Sözcü Peskov, Rus kolluk kuvvetlerinin olayın incelenmesi konusunda etkin şekilde çalıştığını ve soruşturma sürecinin devam ettiğini dile getirdi.