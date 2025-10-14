Kremlin'den "Moskova ve Ankara arasında yeni temas oldu mu?" sorusuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a "Ukrayna krizinin çözümüne odaklanma" talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu niyeti memnuniyetle karşılıyoruz. Barışçıl çözüme katkıda bulunma yönündeki siyasi iradenin devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Peskov, Witkoff’un etkin bir diplomat olduğunu belirterek, şunları söyledi: "O, Orta Doğu'da etkin olduğunu kanıtladı. Yeteneğinin Ukrayna'daki duruma katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyoruz. ABD’nin etkisi ve Başkan Donald Trump’ın elçilerinin diplomatik becerilerinin, Ukrayna tarafını daha aktif ve barış süreci konusunda daha istekli olmaya teşvik edeceğini umuyoruz."

"RUSYA HEDEFLERİNE ULAŞACAK"

Rusya’nın barışçıl diyaloğa açık olduğunu dile getiren Peskov, "Rusya, alternatif yolların olmaması nedeniyle (Ukrayna’da) özel askeri operasyonu sürdürüyor. Rusya, öyle ya da böyle çıkarlarını güvence altına alacak ve hedeflerine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

ANKARA İLE YENİ TEMAS VAR MI?

Peskov, "Moskova ve Ankara arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni temas oldu mu?" sorusunu ise "Yeni temas henüz yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi konusunda hızlı şekilde mutabık kalabilir. Ancak buna dair sinyal gelmedi." şeklinde yanıtladı.