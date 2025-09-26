Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yönelik 'doğal gaz' sözlerine yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumladı.

Oval Ofis'teki görüşmede Trump'ın Erdoğan'a yönelik "Yapabileceği en iyi şey Rusya’dan yakıt almamak olur" sözlerinin sorulduğu Peskov, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisinin karar verdiğini söyledi.

Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

Başkent Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini kaydetti.

Bazı NATO ülkeleri diplomatlarının Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesi halinde düşürülmesini istediği iddialarına değinen Peskov, Rus savaş uçaklarının başka bir ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.