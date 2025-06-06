Kremlin'den Trump-Musk polemiğine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk arasındaki tartışmayı ABD'nin iç meselesi olarak değerlendirdi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki kavgayı değerlendirdi.

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Peskov, Rusya’nın söz konusu tartışmaya dahil olmayacağını söyleyerek, iki isim arasındaki kavganın ABD’nin iç meselesi olduğunu kaydetti.

TRUMP'A YANIT

Szöcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ‘çocuk kavgasına’ benzeten sözlerine de yanıt verdi.

Trump’ın sözlerinin sorulması üzerine Peskov, Trump’ın bu konuda kendi fikrine sahip olma hakkının bulunduğunu fakat savaşın Rusya için kendi güvenliğini ve ülkenin geleceğini korumakla ilgili varoluşsal bir mesele olduğunu belirtti.