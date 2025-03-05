Kremlin'den 'Ukrayna ile müzakere' açıklaması: "Masaya kiminle oturacağımıza dair soru var"

Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin müzakereye hazır olduğunu bildirmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendirdi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını" bildirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, "Bunu olumlu karşılıyoruz fakat masaya kiminle oturacağımıza dair soru var" dedi.

Zelenski'nin Rusya ile müzakere etmesinin 'yasaklandığı' belirtilen değerlendirmede, "Yaklaşımımız olumlu ancak nüanslar değişmiyor" denildi.

Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin Belarus'ta yapılması ihtimaline ilişkin ise Minsk'in müzakereler için uygun yer olduğunu fakat bunun henüz istişare edilmediğini belirtti.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ileride yapacağı görüşmede, "nadir toprak elementleriyle ilgili iş birliğini" ele alabileceğini ancak bu konuda herhangi bir planın olmadığını bildirdi.