Kremlin: Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-24 Ekim günlerinde Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne katılacak.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Erdoğan, Tataristan'ın Kazan kentinde 22-24 Ekim günlerinde düzenlenecek BRICS (Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika) Zirvesi'ne katılacak.

ERDOĞAN KABUL ETTİ

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 16. zirveye ilişkin Rus basınına konuşan Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde 10'uncusu düzenlenen BRICS Zirvesi’ne ''davetli lider'' statüsünde katılmıştı.

"TÜRKİYE BRICS'E ÜYELİK BAŞVURUSUNDA BULUNDU" İDDİASI

ABD merkezli Bloomberg, dün Türkiye'nin BRICS örgütüne aylar önce üyelik başvurusunda bulunduğunu iddia etti. Ardından Rus basınında da yer alan haber, BRICS'in X sosyal medya platformundaki basın hesabında da ''Türkiye BRICS'e resmi olarak başvurdu'' ifadeleri ile yer aldı.

PESKOV'DAN TÜRKİYE SORUSUNA YANIT

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu iddialarında ilişkin sorulara ''Evet, gerçekten de Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor, bunu uzun zamandır duyurdular'' ifadeleri ile yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı ise henüz Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, ve Güney Afrika'nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir uluslararası işbirliği platformu. Rusya'nın girişimleriyle kurulan BRICS'in Batılı ülkelerin hegemonyasına karşı alternatif bir platform olarak kurulduğu değerlendirmesi yapılıyor.