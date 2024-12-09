Kremlin: Esad'a sığınma vermek Putin'in kararıydı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cihatçı grupların Şam'a girmesi sonrası ülkede ayrılan Beşar Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Esad'ın Rusya'ya ne zaman gittiği konusunda bilgi vermedi, yakın zamanda planlanmış bir Putin-Esad görüşmesinin de olmadığını ifade etti.

Sözcü, ayrıca, Suriye'de yaşananlarla ilgili durum da dahil olmak üzere Moskova ve Ankara'nın diyalog halinde olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilerin "Türkiye'nin Suriye'deki rolü" ile ilgili sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:

"Suriye meselesi de dahil olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle diyalog halindeyiz. Gerçekten de Suriye'de şu anda istikrarsızlıkla bağlantılı çok zor bir dönem yaşanacak ve elbette burada tüm bölge ülkeleriyle diyaloğu sürdürmek çok önemli. Bunu yapmaya kararlıyız, danışacağız ve analiz edeceğiz."