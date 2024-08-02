Kremlin F-16 sevkiyatına tepkili: Hepsi vurulacak

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Moskova, Ukrayna'ya ilk F-16 uçaklarının teslim edildiği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı F-16'ların düşürüleceği ve savaş alanında etkilerinin çok az olacağı ifade edildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada, "F16'ların sayıları giderek azalacak, vurulacaklar... Ancak elbette bu teslimatların cephedeki olayların gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" denildi.

Peskov, Ukrayna’daki F-16’ların imhası için Rus askeri personeline ödül vaat edildiğini de açıkladı.

İki yılı aşkın süredir Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna, Batılı müttefiklerinden maddi yardımların yanı sıra silah ve askeri mühimmat desteği de alıyor. F-16'lar ise Ukrayna'nın ihtiyaç listesinin en üst sıralarında bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın son aylarda hava saldırılarının şiddetini artırması nedeniyle Batılı müttefiklerinden hava savunmasını geliştirme konusunda destek talebini sürekli ifade ediyordu.

Zelenski, mayıs ayında AFP'ye verdiği bir demeçte, Ukrayna'nın Rus hava kuvvetlerine karşı eşitliğini sağlayabilmesi için yaklaşık 130 adet F-16'ya ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

Ancak Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya vadettiği F-16'ların sayısı 100'ü bulmuyor. Batılı ülkeler uçakların sevkiyatının, Ukraynalı F-16 pilotlarının eğitimlerinden sonra gerçekleşeceğini belirtiyordu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis dün resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "F-16’lar Ukrayna’da. İmkânsız bir şey daha tamamen mümkün oldu" demişti. Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili de Ukrayna’ya F-16 teslimatının gerçekleştirildiğini söylemişti.