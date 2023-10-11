Kremlin: Karabağ'daki Rus Barış Gücü’nün durumu Bakü ile görüşülecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü’nün gelecekteki durumunun Bakü yönetimi ile görüşüleceğini bildirdi.

Peskov, gazetecilerin, Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün geleceğiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Rus askerlerinin fiili ve hukuki olarak Azerbaycan topraklarında bulunduğuna dikkati çeken Peskov, bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da bilindiğini dile getirdi.

Peskov, "Onların daha sonraki kalış rejimi ve ilgili tüm yöntemlere gelince o zaman bu elbette Azerbaycan tarafıyla görüşülecek" ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ermenistan ile de temaslarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son yaptığı telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla ilgili olarak konuşulmadığını kaydetti.