Kremlin: Küba gerekeni yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Küba'daki duruma ilişkin Peskov, "Küba ile ilgili durum gerginleşiyor. Durumun insani boyutu önemli. Elbette, Küba vatandaşlarının tüm insani sorunları çözülmeli ve buna kimse engel olmamalı. Kadınlar, çocuklar ve diğer Küba vatandaşları sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeli. Adanın güvenliğine gelince, herkesin itidalli davranması ve kışkırtıcı eylemlere girişmemesi çok önemli." diye konuştu.

KÜBA AÇIKLAMASI

Peskov, Küba güvenlik timlerinin, kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 saldırganın öldürülmesi ile ilgili, "Küba sınır muhafızları bu durumda gerekeni yaptı" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Küba İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Florida'dan geldiği belirlenen FL7726SH sicil numaralı sürat teknesinin, Villa Clara eyaletine bağlı Falcones Adacığı'na doğru yaklaştığının tespit edildiği belirtilmişti.

"Dur" ihtarına uymayan sürat teknesinden ateş açılması üzerine, çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere, 7 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Küba, kara sularını ihlal eden ve "dur" ihtarına uymayan ABD çıkışlı sürat teknesi ile ilgili açıklama yapmıştı.

Teknedeki 10 kişiden çoğunun "suç ve şiddet geçmişi" bulunduğu kaydedilen açıklamada, teknedeki bazı kişilerin Küba güvenliğince arandığı bildirilmişti.

Teknedekilerin ABD'de yaşayan "silahlı" Kübalılar olduğu vurgulanan açıklamada, "Adaya sızarak terör eylemleri yapmak istedikleri" kaydedilmişti.