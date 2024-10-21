Kremlin: Kuzey Kore ile işbirliğimiz kimseyi endişelendirmesin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Kuzey Kore ile işbirliğini egemenlik hakları çerçevesinde her alanda geliştirdiklerini belirterek, "Bu kimseyi endişelendirmesin çünkü bu işbirliği üçüncü ülkelere karşı değil." dedi.

Peskov, Rusya ile Kuzey Kore’nin askeri işbirliğine yönelik gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore’nin Rusya’nın en yakın komşusu ve ortağı olduğunu hatırlatan Peskov, iki ülkenin ilişkilerini her alanda geliştirdiğini ve bunun kendilerinin egemenlik hakkı olduğunu dile getirdi.

Peskov, "Bu kimseyi endişelendirmesin çünkü bu işbirliği üçüncü ülkelere karşılık değildir. Biz bu işbirliğini daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkat çeken Peskov, "Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor. Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor.” diye konuştu.