Kremlin: Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimi demokratik ve adil değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldova'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin demokratik ve adil olmadığını belirterek, "Avrupa ülkelerinde çalışan Moldova vatandaşlarının aksine ülkedeki halkın büyük kısmı oyunu kullanamadı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini değerlendiren Peskov, Rusya'da binlerce Moldova vatandaşının yaşadığını ve bunların oy kullanma hakkından mahrum kaldığını dile getirdi.

Dmitriy Peskov, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde yaşayanların da oylarını kullanamadığını, bu nedenle de bölgenin mevcut Moldova yönetimini destekleme eğiliminde olmadığını söyledi.

Peskov, "Avrupa ülkelerinde çalışan Moldova vatandaşlarının aksine ülkedeki halkın büyük kısmı oyunu kullanamadı. Elbette, bu seçim sonucunu etkiledi. Bu nedenle seçimin temiz geçtiği söylenemez. Bu seçim demokratik ve adil değil, manipülasyonla dolu." değerlendirmesinde bulundu.