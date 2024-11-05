Kremlin, Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini değerlendirdi: "Demokratik ve adil değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldova'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin demokratik ve adil olmadığını ve ülkedeki halkın büyük kısmının oyunu kullanamadığını ifade etti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini değerlendiren Peskov, Rusya'da binlerce Moldova vatandaşının yaşadığını ve bunların oy kullanma hakkından mahrum kaldığını dile getirdi.

"TOPLUM BÖLÜNDÜ"

Dmitriy Peskov, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde yaşayanların da oylarını kullanamadığını, bu nedenle de bölgenin mevcut Moldova yönetimini destekleme eğiliminde olmadığını söyledi.

Moldova içindeki vatandaşlarının birçoğunun, Cumhurbaşkanı Maya Sandu için oyunu vermediğine dikkati çeken Peskov, ülkedeki toplumun bölündüğünü vurguladı.

Peskov, "Avrupa ülkelerinde çalışan Moldova vatandaşlarının aksine ülkedeki halkın büyük kısmı oyunu kullanamadı. Elbette, bu seçim sonucunu etkiledi. Bu nedenle seçimin temiz geçtiği söylenemez. Bu seçim demokratik ve adil değil, manipülasyonla dolu" değerlendirmesinde bulundu.

"PEMBE GÖZLÜKLE BAKMAYACAĞIZ"

Rusya ile Moldova arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, Moldova yönetiminin Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istemediğini ve bu yönde siyaset izlemeye devam edeceğini dile getirerek, "Bu nedenle, Moldova-Rusya ilişkilerinin gelişimine dair beklentilere pembe gözlüklerle bakmayacağız" ifadesini kullandı.

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Moldova'da 3 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 55,33 oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

Sandu'nun rakibi Rusya yanlısı Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo ise yüzde 44,67 oy alarak seçim yarışını kaybetti.