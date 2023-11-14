Kremlin: Paşinyan'ın KGAÖ zirvesine katılmama kararı üzücü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının "üzücü" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Belarus'un başkenti Minsk'te 23 Kasım'da gerçekleşecek KGAÖ zirvesine katılmama kararını değerlendiren Peskov, bunun "üzüntü verici" olduğunu belirtti.

Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse, bundan ancak üzüntü duyabiliriz. Her hükümet veya devlet başkanının programında etkinlikler ve koşullar olabilir. Bu durumda ancak üzüntü duyabiliriz. Çünkü buna benzer görüşmeler, gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için güzel bir fırsat." diye konuştu.