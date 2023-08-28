Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tver’de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in cenaze töreniyle ilgili Peskov, “Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır” ifadelerini kullandı.