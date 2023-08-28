Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tver’de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in cenaze töreniyle ilgili Peskov, “Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır” ifadelerini kullandı.