Kremlin: Putin, Afrikalı liderlerle Ukrayna konusunu görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrikalı liderler ile Ukrayna konusunda ayrı bir görüşme yapacağını söyledi.

Peskov, gazetecilere Rusya-Afrika Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin Ukrayna konusunda ayrı bir toplantı ile devam edeceğini belirten Peskov, "Bugün St. Petersburg'da planlanan diyaloğun bir devamı olacak. Putin diyaloğu kesinlikle sürdüreceğine söz verdi. Afrikalılar Ukrayna konusunda sorular sormaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, Afrikalı liderlerin Ukrayna krizine yönelik yeni bir teklifle gelmediğini de dile getirdi.