Kremlin: "Putin, Trump’ın tutumunu destekliyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Ukrayna ile 30 günlük ateşkes önerisini görüşmek üzere dün Rusya’nın başkenti Rusya’ya gitti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Witkoff’un gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini söyledi.

Witkoff’un ateşkes görüşmelerine ilişkin Rusya’ya ek bilgiler verdiğini ifade eden Peskov, Putin’in de Witkoff aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump’a ek bilgiler ve ateşkes önerisiyle ilgili bir mesaj ilettiğini belirtti.

Peskov, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin zamanının henüz kararlaştırılmadığını Whitkoff’un Moskova’da aldığı bilgileri Trump’a ilettikten sonra görüşmenin zamanının belirleneceğini kaydetti. Peskov, ayrıca iki liderin görüşmenin gerekliliği konusunda aynı fikre sahip olduğunu aktardı.

Ukrayna’da çözüm konusunda yapılacak çok şey olduğunu söyleyen Peskov, "Ancak Putin, Trump’ın tutumuna destek verdiğini ifade etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen 9 saatlik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.