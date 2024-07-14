Kremlin: Rusya, Trump’a yapılan suikast girişimini şiddetle kınıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yapılan suikast girişimini Rusya’nın şiddetle kınadığını bildirdi.

Peskov, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini kesinlikle düşünmedikleri ve buna inanmadıklarının altını çizen Peskov, ancak halihazırdaki yönetimin siyasi mücadele sırasında yarattığı atmosferin ve aday Trump'ın etrafındaki atmosferin bunu kışkırttığını ifade etti.

Peskov, “Aday Trump'ı siyasi arenadan uzaklaştırmak için önce yasal araçları, mahkemeleri, savcıları kullanarak, siyasi olarak itibarsızlaştırmaya ve taviz vermeye yönelik sayısız girişimden sonra Trump'ın hayatının tehlikede olduğu, tüm dışardan gözlemleyenler için açıktı.” diye konuştu.

Amerikan yönetiminin "isteyerek veya bilmeyerek çalışma yöntemlerini iç politikaya aktardığını" savunan Peskov, iç arenada da zorlayıcı karar verme tarzının ortaya çıktığını dile getirdi.