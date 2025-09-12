Kremlin: Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ara verildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının çıkmaza girmesiyle birlikte, Kremlin, Kiev ile barış görüşmelerine ''ara verildiğini'' duyurdu.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Kanallar üzerinden müzakerecilerimizin iletişim kurma imkânı var. Ancak şimdilik, bir ara verildiğinden bahsetmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz'' dedi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ HATIRLATILDI

Ukrayna ve Rusya heyetleri bu yıl İstanbul’da üç kez görüşmüş, görüşmelerin ardından kapsamlı esir takası anlaşmalarına ulaşılmıştı.