Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kremlin saat verdi: Putin ve Trump ne zaman görüşecek?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16.00 ve 18.00 saatleri arasında görüşeceği duyuruldu.

Dünya
  • 18.03.2025 12:17
  • Giriş: 18.03.2025 12:17
  • Güncelleme: 18.03.2025 12:23
Kaynak: İHA
Kremlin saat verdi: Putin ve Trump ne zaman görüşecek?
Fotoğraf: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 16.00-18.00 arasında görüşeceğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

"Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını" kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etmişti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

BirGün'e Abone Ol