Kremlin saat verdi: Putin ve Trump ne zaman görüşecek?
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16.00 ve 18.00 saatleri arasında görüşeceği duyuruldu.
Kaynak: İHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 16.00-18.00 arasında görüşeceğini açıkladı.
Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunmuştu.
"Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını" kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etmişti.
Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.