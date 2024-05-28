Kremlin, Taliban’ı "terör listesinden" çıkarıyor

Dış Haberler Servisi

Ukrayna Savaşı’yla gelen Batı ambargosuyla birlikte yüzünü Doğu’ya dönen Rusya, Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban ile ilişkileri geliştirmeyi sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban’ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin’e teklif ettiğini bildirdi. Taliban’ın terör örgütü statüsünün kaldırılmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve çalışma sonuçlarının Kremlin’e iletildiğini belirten Kabulov, “Bu, Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç” dedi.

FORUMA DAVET EDİLDİ

Kabulov ayrıca Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek uluslararası ekonomi forumuna katılmaları için Taliban’a davet gönderildiğini kaydetti. 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde Londra ve New York’tan CEO ve yatırım bankacılarının da katıldığı St. Petersburg forumu, savaşın başlamasından bu yana çoğunlukla Çin, Hindistan, Afrika ve Ortadoğu’dan iş insanlarını ağırlıyor.

Taliban, 2021 Ağustos’ta ABD’nin çekilmesiyle 20 yıl aradan sonra Afganistan’da yönetimi ele geçirdi. Taliban yönetimi, hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmıyor, ancak Çin, eylül ayında Taliban yönetimindeki Afganistan’a büyükelçi atayan ilk ülke olmuştu. Rusya 2003’te Taliban’ı terör örgütü listesine dâhil etmişti. Kabulov 2022 yılında, “insan hakları ve kapsayıcılık” gibi şartları yerine getirmesi halinde Afganistan’daki Taliban geçici hükümetinin tanınması ihtimalinin olduğunu söylemişti.