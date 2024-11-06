Kremlin, Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirme sözlerini itidalle karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Ukrayna’da savaşı bitireceğine yönelik açıklamasına ilişkin, “Oval Ofis'e girerken bazen açıklamalar farklı bir tona bürünüyor. Bu nedenle her şeyi dikkatle analiz ettiğimizi, her şeyi gözlemlediğimizi, somut kelimelere ve adımlara dayanarak sonuçlar çıkaracağımızı söylüyoruz.” dedi.

Peskov, ABD’de başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanması ve konuşması hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin ABD’nin iç meselesi olduğunu belirten Peskov, ABD'deki bilgi akışını dikkatle izlediklerini, oradan gelen sözleri analiz ettiklerini dile getirdi.

Peskov, Trump’ın Ukrayna’da savaşı bitireceğine yönelik açıklamaları ile ilgili olarak, atılacak ilk adımlardan sonuç çıkaracaklarını bildirdi.