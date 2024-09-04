Kremlin: Türkiye BRICS+ için tam üyelik başvurusu yaptı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS+'ya üyelik için başvurduğunu ve bu talebin BRICS+ ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere verdiği demeçte Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu belirten Uşakov, "Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz" dedi.

İlk olarak Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan ve BRIC olarak adlandırılan birlik, daha sonra birliğe Güney Afrika'nın (South Africa) katılımıyla BRICS adını almıştı.

Son olarak Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de BRICS'e üyelik başvuruları kabul edildi. Birliğin adı böylece BRICS+ olarak anılmaya başlandı.

BRICS+ ülkeleri, genel olarak Batılı ülkelerin finans egemenliğine karşı Doğu ülkelerinin kendi aralarında kurmaya çalıştığı ekonomik temelli bir birlik olarak göze çarpıyor.





