Kremlin’den nükleer yanıtı: Karşılığı olur

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın nükleer deneme yapma planı olmadığını ancak başka bir devletin bu tür eylemde bulunması durumunda Moskova’nın “pariteyi koruyacağını” belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah denemesi talimatına ilişkin Peskov “Rusya nükleer deneme yapmama taahhüdünü bozmayacak” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu tür testler için hazırlık talimatı vermediğini belirten Peskov, başka bir ülkenin bu tür testler yapması durumunda “Rusya’nın pariteyi koruyacağı ve yanıt vereceği” uyarısında bulundu. Peskov, böyle bir kararın “ciddi, iyi temellendirilmiş ve düşünülmüş bir karar” olması gerektiğini kaydetti.

Trump, geçen hafta Asya turu sırasında “diğer ülkelerin test programları nedeniyle” Pentagon’a ABD’nin nükleer silahlarını deneme talimatı vermişti. Trump, daha sonra ABD’nin bu denemelere devam kararı alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine “Çok yakında öğreneceksiniz. Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor. Eğer onlar yapıyorsa biz de yapacağız” demişti.