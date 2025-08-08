‘Kreş hakkından vazgeçmeyiz’

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 30 Temmuz tarihli yazıda, kamu kreşleriyle ilgili önemli bir değişiklik duyuruldu. Kreş ve çocuk bakımevi yatırımları, Kamu Tasarruf Genelgesi kapsamından çıkarıldı.

Karar, uzun süredir Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından sürdürülen “Her işyerine ücretsiz kamu kreşi ve 24 ay ücretli ebeveyn izni” kampanyasının ardından geldi. Kampanya kapsamında yapılan çalışmaların sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 19 Haziran’da teslim edilmişti. BES, kamu çalışanlarının gelirlerinin üçte birini kreşe harcadığını, kamu kurumlarının yüzde 99’unda kreş bulunmadığını tespit etmişti.

Mevzuatta yer alan 0-6 yaş en az 50 çocuğun kaydı halinde kreş açma zorunluluğu, yıllar içinde tasarruf politikalarının gölgesinde kaldı. 2008’de 497 olan kamu kreşleri, 2016’da 56’ya düştü.

BES Merkez Kadın Sekreteri Nigar Dinçer, marttan bu yana kamu işyerlerinde yapılan kreş kampanyasına dikkati çekerek “Ekonomik ve sosyal hayattaki değişimler, iktidarın sözde tasarruf genelgesinin aksine, yıllardır çözüm olarak önerdiğimiz 24 ay dönüşümlü ebeveyn izni ve her iş yerine kreş açılmasının yani sosyal devlet talebinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Çocuk bakımı sorumluluğu sadece kadınların üzerine yıkılamayacağı gibi aynı zamanda sosyal devletin de sorumluluğudur” diye konuştu.

Kreş hakkının toplu sözleşme talebi olduğunu vurgulayan Dinçer, “Masada değil mücadele ile kazandık. İşkolumuzda şube ve il temsilciliklerimizin kreş açılmasına dair yaptıkları yasal başvuruların takipçisi olacağız. İşyerlerinde kreş için büro emekçilerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi.