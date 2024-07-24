Kreş ücretine yüzde 100 zam!

Başkent’teki AKP’li Sincan Belediyesi kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı. 3 bin 500 TL olan kreş ücreti 7 bin TL’ye yükseltilirken 57 mahallesi olan Sincan’da belediyenin sadece beş kreşi olduğu da açıklandı.

Yerel seçimlerde AKP’nin tekrar kazandığı ve 1994 yılından bu yana Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Sincan Belediyesi, kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı. Sincan Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı oturumunda Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nun 2024-2025 eğitim öğretim yılı aylık kreş ücreti teklifi görüşüldü. Belediye yönetimi, 3 bin 500 TL olan kreş ücretinin 7 bin TL’ye çıkarılmasını istedi. CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kreş ücreti 7 bin TL’ye yükseltildi.

Öte yandan teklifte, nüfusu 500 bini aşan ve 57 mahallesi olan Sincan’da belediyenin sadece beş kreşi olduğu ifade edildi.

Sincan Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Çağrı Eryılmaz ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Belediye yönetimi kreş ücretine TÜİK’in enflasyon oranından bile fazla zam yaptı. Sincan halkının büyük bir kısmı asgari ücretle geçiniyor. Ancak belirlenen yeni kreş ücreti asgari ücretli yurttaşlarımızın ödeyemeyeceği bir tutar. Sincan ekonomik gelir düzeyi düşük olan, 25 merkez mahallesi toplamda da 57 mahallesi olan bir ilçe iken sadece beş kreşi var. Bu ayıp mevcut belediye yönetimine ve yıllardır Sincan’ı yöneten zihniyete aittir. Sincan halkı şunu bilsin ki yüzde 100’lük zam bizim itirazlarımıza rağmen AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı.

KURA ÇEKİLİYOR

Öte yandan belediyenin yaptığı duyuruda 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kreş başvurularının başladığı ifade edilerek, “Ön kayıtların tamamlanmasının ardından kesin kayıtların belirlenmesi için Lale Konferans Salonu’nda noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Kesin kayıtlar 5-9 Ağustos tarihinde yapılacak” denildi.