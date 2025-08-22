Kreşler değil, Kuran kursları arttı

AKP’nin toplumsal yaşamı dönüştürme çabası en çok eğitim alanında etkili oldu. İlköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinin merkezine dini eğitim oturtulurken okul öncesi eğitimde de dinselleştirme çabalarına giderek hız verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kuran kursları, “Okulöncesi eğitime” alternatif model olarak sunuldu, Milli Eğitim Bakanlığı ise eylemsizliği ile okul öncesi eğitimi adeta Diyanet’in tekeline bıraktı.

İktidarın, “Dindar nesil” projesinin çıktısı, Türkiye’deki kreş sayısı ile 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursu sayısı verileriyle ortaya konuldu. Kuran kurslarının sayısında çarpıcı artış yaşanması dikkati çekti.

YALNIZCA 8 ADET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açılış izni alarak faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevi sayısının, 2022 yılında 2 bin 312 olduğu belirtildi. Yerel yönetimlerin kreş açma girişimleri bakanlıklarca engellenmeye çalışılırken özel sektörün yeni kreş açmasını teşvik edici politikalar da hayata geçirilmedi. Türkiye’deki özel kreş ve gündüz bakımevi sayısı, 2023 yılında ise bazı kreşlerin kapanması ile 2 bin 242’ye düştü. Kreş sayısı, 2024 yılında ise 2 bin 320’ye çıktı. Bakanlıktan açılış izni alarak faaliyet gösteren kreş ve gündüz bakımevi sayısı 2022-2025 döneminde yalnızca sekiz adet artırılabildi.

DİYANET’İN ATAĞI

Kreş sayısındaki kısıtlı artışa karşın Diyanet’in 4-6 Yaş Kuran Kursları’nın sayısı rekor düzeyde arttı. 2022 yılında 5 bin 651 olan 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarının sayısı, iktidarın destek ve yönlendirmeleri ile 2023 yılında 5 bin 988’e, 2024 yılında ise 6 bin 271’e fırladı.

Türkiye’deki kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk Kuran kursu sayıları, yıllara göre şöyle kaydedildi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan faaliyet izni alan kreş ve gündüz bakımevi:

• 2023: 2 bin 242

• 2024: 2 bin 320

• 2025 (Haziran): 2 bin 343

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kuran kursu:

• 2022: 5 bin 651

• 2023: 5 bin 988

• 2024: 6 bin 271