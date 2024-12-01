Kreşler hedefte, veliler endişeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dezavantajlı mahallelerde açtığı çok uygun fiyata 3-6 yaş arası çocuklara eğitim veren kreşler iktidarın hedefinde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, belediyenin kreş açma yetkisinin olmadığı iddiasıyla kreşlere yazı göndererek, “Yeni yerlerin açılmasının engellenmesi, mevcutlar için bildirim yapılmasını” istedi.

Tarikat ve cemaatlerin açtığı okul öncesi kurslara bugüne kadar hiçbir müdahalede bulunmayan iktidarın bu girişimi yurttaşlardan tepki gördü. İstanbul’da sayıları 105’i bulan bu kreşlerde uygun fiyatta eğitim olanağı bulan aileler bu girişimden rahatsız. MEB'in istatistiklerine göre ise 3-5 yaş aralığında olan 1 milyon 642 bin 786 çocuk okul öncesi eğitimden faydalanamazken iktidarın hedef tahtasına oturan kreşler ise kapatılma tehdidi ile karşı karşıya.

İstanbul’un yoksul ilçelerinden Sultangazi’de bulunan 220 öğrenci kapasiteli Habibler’deki İBB kreşini ziyaret edip, velilerle görüştük. Kreşte 11 sınıf bulunuyor. 3-6 yaş arası çocuklar saat 07.30 ila 17.00 arasında eğitim görüyor. Çocuklara 3 öğün yemek veriliyor. Çalışan aileler için bu süre saat 19.00’a kadar uzatılıyor. Bu ailelerin çocukları için ise verilen öğün sayısı 4.

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PLANLI VE TARAFLI BİR HAMLE

Veli Çiğdem Filben, üç çocuk annesi. Bir oğlunun bu kreşe devam ettiğini aktaran Filben, “Özel okullarında fiyatları malum bu yüzden bizim gibi orta gelirli aileler için ulaşılabilir gibi değil. Fiyatlar çok yüksek, devlet okulunda da eğitim maalesef çok yetersiz. Burası çocuğum için çok büyük şans. Sosyalleşmekte güçlük çekiyordu. Ancak kreşle birlikte inanılmaz bir yol kat etti” dedi.

Filben, “Üç çocuğumuz var ve aylık gelirimiz 25 bin – 30 bin TL civarı. Eğer kreş kapatılırsa çocuğum evde kalacak ve sosyallik açısından gösterdiği ilerleme gerileyebilir. Hiç arkadaş edinemeyen çocuğum burada arkadaş edinmeye başladı. Kreşlerin kapatılmasına yönelik girişimlerin planlı ve taraflı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde halkın çıkarını gözetmeyen bir hamle. Kreşlerin kapatılmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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İKİ ÇOCUĞUM BURADA MUTLU

İki çocuğu Habibler kreşinde eğitim gören Huriye Akgün, kreşin kendileri için kritik önemde olduğunu söyleyerek şu noktalara dikkat çekti:

“İki çocuğum da burada çok mutlu. Küçük kızım çok geç konuşmaya başladı. Buraya başladığından bu yana konuşması ilerledi. Sadece eşim çalışıyor, aylık gelirimiz 22 bin TL. Kiramız ise 15 bin TL, eşim ek işe gidiyor ancak o şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Bu kreşler kapatılırsa anneler babalar çok zorlanır.”

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İŞİMDEN AYRILMAK ZORUNDA KALABİLİRİM

İstanbul’da kreşlerin aylık ücreti 2 bin 500 TL. Özel bir kreşte ücretler en düşük yıllık 200 bin TL’den başlıyor. Habibler’deki kreşin velilerinden biri olan Özge Aksoy, “4,5 yaşında bir oğlum var. Ben ve eşim özel sektörde çalışıyoruz. Bu kreş kapatılırsa, işten ayrılmak zorunda kalırım. Çünkü çocuğumu özel bir kreşe gönderebilecek duruma sahip değilim. Bu oğlumun da eğitim alamaması anlamına geliyor” dedi.

Aksoy, şöyle konuştu: “Oğlum doğduktan sonra işten ayrılmıştım. Kreş imkânı olunca yeniden başladım. Eğer kapanırsa en düşük özel okul yıllık 200 bin TL. Bunu ödeme imkânımız yok. Bu hem benim kariyerimi hem de oğlumu olumsuz etkileyecek. Kapatılırsa evde ona yetebileceğimi düşünmüyorum. Kapanmasını istemiyorum. Bu durumun birçok aileyi zor duruma sokacağına inanıyorum.”

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SAYISIZ ETKİNLİK YAPILIYOR

İBB Sultangazi Habipler Çocuk Etkinlik Merkezi Birim Sorumlusu Eda Ünal, merkezden en çok dezavantajlı ailelerin çocuklarının hizmet aldığına dikkat çekti.

Kreşin özellikle bu ailelere hizmet vermek için açıldığını belirten Ünal, “İnceleme sonucu sosyoekonomik seviyesi çok düşük olan aileler merkezden ücretsiz olarak da faydalanabiliyor” dedi.

Öğrencilerin sabah kahvaltısından sonra “güne merhaba” saati yaptığını ifade eden Ünal, burada çocukların duygularını konuştuğunu ve bunun sosyal becerilerin gelişimi ile duygularını ifade etmelerini sağladığını söyledi. Ünal merkezde yapılan etkinlikleri şöyle anlattı: “Kahvaltı ile güne başlıyoruz. Ardından çocukların sosyal becerilerinin gelişimi için duygularını ifade etmelerini istiyoruz. Eğitim programımız uzmanlar tarafından hazırlanıyor. Belirlenen temalar çerçevesinde kitap okuma, boyama ve resim yapma, makas kullanma oyun oynama ve motor becerilerini geliştirecek etkinlikler planlıyoruz. Her gün iki kez parka çıkarıp etkinliklerini parkta ve bahçede sürdürmesini sağlıyoruz. Çocukların açık havada etkinlik yapmasını çok önemsiyoruz bu yüzden her kreşimizin mutlaka bir parkı var. Spor İstanbul ile anlaşmalarımız kapsamında eğitmenler, çocuklara haftada bir saat spor dersi yapıyorlar.”