Kreşleri Bakanlığa verecek

İstanbul’un simge ve tarihi mekanlarına ev sahipliği yapan ilçelerinden biri olan Beykoz, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45’in üzerinden oy alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Köseler seçildikten sonra Beykoz Belediyesi’nin hiç kreşi olmadığı açıklayarak, “Göreve geldiğimde baktık bir tane kreşimiz kalmamış. İBB, Beykoz’a tam donanımlı iki prefabrik kreş kazandıracak’’ dedi. Ardından üç kreşin yapımına başlandı. Ancak 27 Şubat 2025 tarihinde ‘‘ihaleye fesat karıştırma’’ suçlamasıyla gözaltına alınan Köseler’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özlem Vural Gürzel Belediye Başkan Vekili seçildi. CHP’den istifa eden Gürzel 13 Eylül’de AKP’ye katıldı.

Beykoz Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda ise tartışma yaratacak bir adım atıldı. AKP’li Gürzel’in onayı ile Meclis’e sunulan teklifle, Alaattin Köseler’in Belediye Başkanı seçildikten kısa süre sonra yapımına başladığı Çiftlik Mahallesi ile Çamlıbahçe Mahallesi’ndeki belediyeye ait kreşlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceği ifade edildi.

10 YILLIĞINA VERİLECEK

Teklifte şu ifadeler yer aldı: “Çiftlik Mahallesi ve Çamlıbahçe Mahallesi’ndeki taşınmazlar Beykoz Belediyesi mülkiyetindedir. Taşınmazlar içerisinde belediyemizce bağış yolu ile yaptırılan kreş binaları mevcuttur. Anılan kreş binalarının daha etkin kullanımı ve hizmetlerin yasal çerçevede görev tanımı eğitim olan kurumlara bırakılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince Beykoz Belediyesi mülkiyetinde bulunan kreş binalarının, düzenlenecek Protokol kapsamında bedelsiz olarak 10 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi hakkındaki teklif uygun görülmüştür.”

Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.