Kreşlerimize dokunmayın çağrısı

Haber Merkezi

Ege Üniversitesi’nin kurum kreşini kapatma kararına tepkiler sürüyor. Sağlık İş işyeri temsilciğinden yapılan açıklamaya göre kurum kreşinin özelleştirilmesi de gündemde.

Çocuğu kreşte olan çalışanlar ise işe gelmek mi çocuk bakmak mı ikilemi arasına sıkıştırılmalarına ve hâlâ kendilerine hiçbir açıklama yapılmamasına tepkili. Hastanede örgütlü 9 sendika, “Kreş hakkımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek kurum kreşinin kapatılıp özelleştirilmesine karşı eylem gerçekleştirdi.