Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kahve döküldü: Öğretmenin işine son verildi

Adana'da kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki bebeğin, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanık oluştu.

Olay, 25 Ekim’de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki Özel Çam Anaokulu’nda meydana geldi. Aslı Aslan, bebeğini sabah saatlerinde kreşe bıraktı.

Kreşte üzerine kahve dökülen bebek, okul yönetimi tarafından hastaneye götürüldü. Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine bebeğin ailesine haber verildi.

Hastaneye giden Aslı Aslan, bebeğinin yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanık olduğunu öğrendi. Bebek, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

"KAHVEDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Aslı Aslan, olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, "Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Okul yönetimi ise elinde Türk kahvesi fincanı olan öğretmen M.G.Ş. ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle bebeğin üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye haber verdiklerini, söz konusu öğretmenin iş akdine son verildiğini kaydetti