"Kreşte istismar ve şiddet" iddiaları: İBB açıklama yaptı, Valilik soruşturma başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne yönelik iddialarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşandığı öne sürülen olayın ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle ele alındığı belirtildi.

İBB, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin 127 merkez, 1.126 öğretmen ve 12 bin 696 çocuk kapasitesiyle faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, tüm merkezlerde çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişiminin esas alındığını vurguladı. Açıklamada, merkezlerin tamamının kamera sistemiyle kayıt altında olduğu ve gerekli güvenlik ile denetim mekanizmalarının eksiksiz uygulandığı ifade edildi.

Eyüpsultan Güzeltepe’deki merkeze ilişkin iddialar kapsamında, çocuğun vücudundaki morluğun fark edilmesiyle birlikte durumun tutanak altına alındığı, ailenin derhal bilgilendirildiği ve emniyet birimleri ile adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edildiği bildirildi. Merkeze ait tüm kamera kayıtlarının idari ve adli mercilere eksiksiz biçimde iletildiği kaydedildi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 127 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi (ÇEM), 1.126 öğretmen ve 12.696 çocuk kapasitesiyle, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi esas alınarak faaliyet göstermektedir. Merkezlerimizin tüm fiziki ve idari koşulları bu anlayışla oluşturulmuş; gerekli güvenlik ve denetim mekanizmaları eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kreşlerimizin her noktası kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin süreç, ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve büyük bir hassasiyetle ele alınmıştır. Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş; emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir. Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Ayrıca aileyle yürütülen görüşmelerde, farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş; bu durum yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur. İBB için esas olan, her koşulda çocuğun üstün yararını korumaktır. Bu doğrultuda aileyle iletişim kanalları açık tutulmuş, süreç şeffaflıkla yürütülmüştür.

İBB’nin kendi iç soruşturması sürerken, adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon içeren, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Artık bir marka haline gelmiş olan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin kurumsal itibarını, çocuklarımızın güvenliğini ve ailelerimizin huzurunu zedelemeye yönelik bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz."

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.