Kreşten üniversiteye: Aylık enflasyonda da yıllık enflasyonda da zirve eğitimin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana harcama gruplarının aylık değişim oranlarına göre ilk sırada eğitim geldi. Eğitimdeki aylık artış yüzde 17,9 oldu. Eylül 2025’in zam şampiyonu ise üniversite eğitimi oldu. Üniversite ücretlerinde aylık bazda yüzde 61,67 oranında artış kaydedildi. Bunu, öğrenci yurtlarını da kapsayan diğer konaklama hizmetleri (yüzde 36,62) izledi.

Eğitimle ilişkili olarak görülen Çocuk bakım hizmetleri (kreş) kalemi ise aylık yüzde 10,81, yıllık yüzde 44 oranında arttı.

Ortaöğretimde ise aylık yüzde 2,52, yıllık yüzde 70,71 oranında artış yaşandı. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 71,06 oranında arttı. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kalemi bu oranla yıllık artışta şampiyon oldu.