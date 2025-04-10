Kripto iddiası da çürüdü: Hesaplarda şüpheli hareket yok

CHP’nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik şaibe iddiaları birbiri ardına çürüyor.

Gizli tanıkların, “Duydum, düşünüyorum” yönündeki ifadeleri soruşturma dosyasına girerken iktidar medyası, doğruluğu kanıtlanmamış iddiaları manşetlerine taşıdı. CHP, “Partiye kayyum atanacak” iddiasına kadar uzanan kurultay tartışmalarına karşı olağanüstü kurultaya giderek ön almaya çalıştı.

CHP kurultayına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu, iddiaların temelsiz olduğunu gözler önüne serdi.

Rapor, 5 Kasım 2023 tarihinde döviz bürolarının açtırılarak 50 milyon dolarlık işlem yapıldığı ve paranın delegelere dağıtıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Raporda, “Soruşturma sayılı yazı ve ekinde bildirilen 10 gerçek ve dört tüzel kişi aralarında gerçekleşen para transferleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir para transferi kaydına rastlanılmamıştır” denildi.

ŞÜPHELİ HAREKET YOK

CHP kurultayına yönelik iddiaların arasında, “Bazı delegelerin kripto para varlıklarında anormal hareketlilikler tespit edildi” iddiası da yer aldı. MASAK raporunda, delegelerin kripto para varlıklarında da herhangi bir anormal hareketlilik olmadığı kaydedildi.

Gizli tanık iddiaları doğrultusunda MASAK, kurultayda adı geçen delegelerin kripto para ile gerçekleştirilen para transferleri üzerinde inceleme yaptı. BİK kayıtları üzerinden yapılan analizin sonucunda raporda, şu ifadeler kullanıldı:

“Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’ndan şahısların hesaplarında gerçekleşen işlemlere dair bilgi talebinde bulunulmuştur. Belirtilen tarih aralığında “1 Ağustos 2023-1 Ağustos 2024) gerçekleşen işlemlerde şüpheli bir harekete rastlanılmamış olup, bahsi geçen işlemlere raporda yer verilmiştir.”