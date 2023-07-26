Kripto para dolandırıcısı yakalandı, hakkında tutuklama kararı verildi

Zonguldak’ta yapılan dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlardan kar payı verme vaadiyle kripto para alarak dolandıran 33 yaşındaki G.A isimli şahsa operasyon düzenlendi.

Şahsa ait iki adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda çok sayıda çek, senet, belge, dijital materyal vb delil ele geçirildi.

Şüpheli şahıs aynı gün Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı.