Kripto para düzenlemesi: CHP'den AYM'ye iptal başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto parayla ilgili düzenlemenin bazı hükümlerinin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.

Gökhan Günaydın, AYM'ye yaptıkları başvuruya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Günaydın, "2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Haziran 2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin AYM nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık" dedi.

İptal ve yürürlüğü durdurma talepleri ile gerekçelerini sıralayan Günaydın, şunları söyledi:

"Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısının ve faaliyetlerinin, kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklarının (ortak olabilmek için gerekli) nitelikleri kaybetmeleri halinde; mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin, kripto varlık hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi, kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması."