Kripto para piyasasında Trump depremi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri para piyasaları yanında kripto varlıklarda satış baskısına neden olurken bu para birimlerinin geleceğine ilişkin olumsuz senaryolar öne çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı geniş kapsamlı yeni gümrük tarifeleri, kripto para piyasasında da sert fiyat hareketlerine neden oldu.

Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ABD, çok sayıda ülkeden ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10 ila yüzde 50 arasında artırdı.

ABD'nin en büyük ticari ortakları arasında yer alan Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20, Çin'e yüzde 34 ve Japonya'ya yüzde 24 gümrük vergisi getirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, vergi artışı getirilen ülkelerin tarife artışına gitmemesi uyarısında bulunurken, AB ve Çin misilleme yapacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle Avrupa ve Asya borsaları güne satıcılı başladı, ABD vadeli piyasalarında da kayıplar yüzde 3'ü aştı.

BİTCOİN 82 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ

Kripto para piyasasında da satış görüldü. Buna göre, 88 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, vergilerin duyurulmasıyla 82 bin dolara kadar geriledi. Birçok altcoin projesi de yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Kripto para piyasasının toplam değeri de 2,8 trilyon dolardan 2,6 trilyon dolar seviyelerine geriledi.