Kripto para soruşturması: Bu tam bir skandal

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2019-2024 yılları arasında Millet Çarşısı içerisinde kripto para madenciliği yapıldığına dair belgelere ulaştıklarını belirterek, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Konuyu geçtiğimiz Mayıs ayı itibariyle öğrendiklerini, bu süre içerisinde de bunu belgelendirmeye çalıştıklarını aktaran Balaban, “CHP Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten’in büyük katkılarıyla bu belgelere ulaştık. Mertcan, millet çarşısında elektrik faturalarındaki farkı görerek araştırma yapıyor. Araştırma sonunda da kripto para madenciliği yapıldığının ipuçlarını alıyor ama ipucu ayrı belge ayrı elbette. En önemli belge olan hard diski ele geçirdik. Bunun içinde birçok belge, soğuk cüzdanlar var. Bunların kime ait olduğu araştırma sonucu net bir şekilde ortaya çıkacak. Dönemin bilgi işlem müdürü arkadaşımızı da açığa aldık” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Balaban daha önce de çeşitli iddialarla ilgili yargı yolunu kullandıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını hatırlatarak, “Burada artık kripto basıldı mı, basılmadı mı, Yunusemre’de bu oldu mu olmadı mı diye bir şey yok. Belgeler net. Biz tabi ki daha öncede suç duyurusunda bulunduk soruşturma açılmaz şeklinde kararlar geldi. Bunları sizlerle de paylaştım. Ama biz görevimizi yapacağız. Hiçbir zaman hiç kimseden korkmadık. Her konuda şeffafız. Suç duyurusunda bulunarak belgeleri teslim edeceğiz. Bunların bir kopyası da bizde olacak. İşin uzmanı arkadaşlarımıza bunları inceleteceğiz. Yarın bir gün herhangi bir şekilde üstü örtülmeye kalktığında ‘Hayır kardeşim siz böyle söylüyorsunuz ama bizim uzmanlarımızın da böyle bir raporu var’ diyeceğiz” diye konuştu.

Balaban açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Kendi binanızda kripto para madenciliği yapılıyor, yıllarca bu iş yapılmış siz belediye başkanı olarak dünyadan, belediyeyi yönetmekten bir habersiniz. Hani derler ya özrü kabahatinden daha büyük. İşte buradaki bu olay da bu. Nasıl Yunusemre Belediyesi’nin yönetildiğini bir kez daha bunla belgeliyoruz. Tamamen keyfiyet, tamamen saldım çayıra mevlam kayıra, tamamen duyarsız. Böyle bir şey yok bu Türkiye’de, belki ilk ve tektir. Bu tam bir aymazlık, tam bir skandaldır. Senin belediyende 5 yıldır kripto para madenciliği yapılıp sen bunu bilmiyorsan o zaman 5 yıl boyunca niye bu koltukta oturdun diye adama sorarlar.”

“ÇOK CİDDİ DELİLLER ELDE ETTİK”

Elde edilen belgelere ilişkin bilgi veren CHP Meclis Üyesi Mertcan Üreten ise yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: “Bu konu ile ilgili Denetim Komisyonunda faturalar geldiğinde, faturalardaki farklılıkları inceleyerek bir şüphe doğdu içimize. Daha sonra yaptığımız görüşmelerde. ‘Biz bunların ne olduğunu anlamadık’ diye arkadaşlarımız bu konuyu bana ilettiler. Ben de bunların kripto para madenciliğinde kullanıldığını, bunların kamu binasında ne aradığını merak ettiğimi ifade ettim. Ardından inceleme ve araştırmaya koyulduk. Gerekli araştırmalarımızı yaptığımızda başkanımıza bilgi verdik. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bunlar her ne kadar kamu binasında olmayacak cihazlar olsa da yine de net somut delillerin elimizde olması gerekiyordu. Somut delilleri hard diskin içerisinde yakaladık. 8 terabaytlık hard disk incelendiğinde verilerin kurtarılması, bunların geri getirilmesi, bunlar adli işlemler. Delilleri yok etmemek adına yüzeysel bir araştırma yaptık. Ona rağmen çok ciddi deliller elde ettik. Bundan sonraki aşama savcılık. Bu hard diskin araştırılmasını istediğinde daha fazla bilgiye erişebilecektir.”

Kripto para madenciliğini de anlatan Üreten, elde edilen belgeler ve içeriklerine ilişkin ise şunları söyledi: “Kripto para sanal dövizdir. Aslında bitcoin denen kripto parayı altın gibi düşünebilirsiniz. Belirli sayıda üretilebilecektir. Kripto para madenciliğinin en büyük giderlerinden birincisi kullanım maliyeti, ikincisi elektrik. Ocak 2024 yılında 529 bin 600 liralık bir fatura var. Aynı ayın bir sonraki yılında yani bizim dönemimiz de 322 bin 580 lira gibi yaklaşık yüzde 45’lik bir fark var. Önce bu farkı fark edip daha sonra diğer aylara baktık. Şubat 2024 yılında 339 bin 385 lira fatura gelmişken bizim dönemimizde ise yani Şubat 2025 yılında 129 bin 550 lira fatura gelmiş. Bu çok ciddi bir fark. Mart 2024 yılına baktığımız da 309 bin 270 lira gelmiş sadece 1 ay sonra 142 bin 130 liraya düşmüş. Daha sonra bize Millet Çarşısında bilgi işlemdeki arkadaşlarımız bir odayı bulup içine girerek bu cihazları bulduklarını söylediler. Bulduğumuz hard disk 150 GB veri içeriyordu. Bunlar belediyedeki bilgisayarlarda kullanılan yazılımların kurulum dosyaları ve madencilik işlemlerinde kullanılan yazılımların kurulum dosyaları. Bu yazılım kodlarını incelediğimizde kripto para cüzdanlarına ulaştık. 4 farklı kripto para için kullanılan 20 adet kripto para cüzdanını barındırdığını tespit ettik. Bu 20 farklı cüzdanın kime ait olduğu bilinmiyor. O cüzdanların nerelere transfer yaptığı nerelerden transfer geldiğini herkes onayladığı için bunu sistemden görebiliyoruz. Bazılarını inceledik. Bu etherium cüzdanında 63 bin 214 dolarlık bir transfer gerçekleştirilmiş. Önce kripto para kazılıyor. Ardından borsalara gönderilmek için transfer ediliyor. Cüzdanların transferlerini takip ettiğimizde kripto paraların satıldığını görüyoruz. Ferdi Başkanımızın bir sözü ile bitirmek istiyorum. Kendisi seçim sürecinde vatandaşımıza belediyenin sorumluluğunu, yapabileceklerini anlatırken ‘bir para basamayız bir adam asamayız’ diyordu. Adam asmışlar mı bilmiyoruz ama para basmışlar.”