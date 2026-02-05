Kripto parayı bekleyen tehlike

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan "Başekonomistler Görünümü Ocak 2026" raporu, Kripto parada beklenen tehlikeyi ortaya koydu.

Buna göre, küresel piyasaların geçen yılki seyrini yapay zeka alanında öne çıkan şirketlerin etkisiyle ABD hisse senetlerinde yoğunlaşan yükseliş belirledi.

Hisse senedi getirilerinin büyük ölçüde "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan ABD'li teknoloji devlerinde toplanması dikkati çekerken bu şirketlerin endeksin toplam piyasa değeri içindeki payı, Kasım 2022'deki yaklaşık yüzde 20 seviyesinden yaklaşık yüzde 35'e yükseldi.

Öte yandan, bu dönemde kripto paralar gerilerken altın yüksek belirsizlik ortamının etkisi ve güvenli liman talebinin desteğiyle 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergiledi. ABD doları ise nisanda başlayan düşüş seyrini durdurarak diğer büyük para birimleri karşısında değer kazandı.

KRİPTA PARA BEKLENTİSİ

Kripto para tarafında ise katılımcıların yüzde 62'si değer kayıplarının sürmesini bekliyor.

10 Ekim 2025'te yaşanan çöküş, kripto para ekosisteminin geneline ilişkin zayıflıkları ortaya koyarken bu gelişmenin ardından bitcoin yalnızca 2 ay içinde değerinin dörtte birini yitirmişti.

Bununla birlikte, katılımcıların yüzde 54'ü doların aşağı yönlü seyrini sürdüreceğini öngörüyor.