Kripto parayla satış: Sınırdan geçiş ‘garantili’ sahte pasaport pazarı

Popüler anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgütlenen uluslararası bir şebeke, aralarında ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu onlarca ülkenin pasaportunu sahte olarak üreterek satışa sundu.

Şebeke üyeleri, 500 ila 900 dolar arasında değişen fiyatlarla sattıkları pasaportların sınır kapılarındaki elektronik okuyuculardan sorunsuz geçtiğini iddia ediyor.

Son dönemde mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan kapalı gruplar ve hesaplar aracılığıyla faaliyet gösteren sahte evrak şebekelerine bir yenisi eklendi.

EHLİYET VE KİMLİK DE SATIYORLAR

T24’ten Mehmet Duran Boztepe’nin haberine göre kendilerine ulaşan "müşterilerle" şifreli şekilde iletişim kuran şebeke üyeleri, dünya genelindeki hemen her ülkeye ait pasaport ve kimliği kopyalayabildiklerini öne sürüyor.

Şebekenin faaliyetleri sadece pasaportla sınırlı kalmıyor. Potansiyel alıcılara sunulan hizmetler arasında sahte kimlik kartları ve sürücü belgeleri de yer alıyor. Özellikle ehliyet satışlarında, "sınavsız ehliyet" vaadiyle usulsüzlük yapıldığı görülüyor.

Yasa dışı organizasyonun inandırıcılığını artırmak ve müşterilere güven vermek için kullandığı yöntemler de dikkat çekiyor. Şebekenin iletişim adresi olarak gösterdiği yerin, aktif faaliyet yürüten bir sürücü kursu olduğu tespit edildi.

FİYATLAR ÜLKEYE GÖRE DEEĞİŞİYOR

Şebekenin potansiyel alıcılara gönderdiği uzun fiyat listesinde, özellikle vizesiz seyahat imkanı geniş olan gelişmiş ülkelere ait pasaportların yüksek meblağlarla satıldığı görülüyor. İletişime geçilen bir hesap üzerinden paylaşılan listede; ABD, Kanada, İngiltere, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerin pasaportları 800 ila 900 dolar arasında fiyatlandırılıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pasaportları da benzer tavan fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye'ye ait normal (bordo), hususi (yeşil) ve diplomatik pasaportların ise 600 ila 700 dolar karşılığında üretildiği iddia ediliyor.

ÖDEMELER KRİPTOYLA

Yasa dışı organizasyon, izlerini kaybettirmek için finansal işlemlerde geleneksel bankacılık yöntemlerini kesinlikle kullanmıyor. Müşteriye iletilen satış şartlarında, işlemlerin yalnızca farklı kripto para birimleri üzerinden kabul edildiği vurgulanıyor.