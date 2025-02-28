Kripto piyasası 810 milyar dolar kaybetti

Ekonomi Servisi

Kripto para piyasasındaki sert düşüşler, piyasalardan 810 milyar doların silinmesine sebep oldu. Bitcoin, önceki gün 83 bin 789 dolara kadar geriledi.

Dün hafif toparlama görülen Bitcoin, ay başından bu yana yüzde 15,54 değer kaybetti. Düşüşe kripto para hırsızlığının da eklenmesiyle yatırımcılar ciddi zararlara uğradı.

Kripto sektörünün toplam piyasa değeri ocak ayındaki zirve noktasından itibaren 810 milyar dolar düştü. 31 Ocak'ta 3,62 trilyon dolar olan toplam piyasa değeri, dün 2,81 trilyon dolara geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri bir haftada yüzde 12,68 düşerek 1,86 trilyon dolara geriledi. Ethereum'da ise bir haftalık düşüş yüzde 15,9 oldu.