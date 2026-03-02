Kriptoya vergi geliyor: AKP’den TBMM’ye yeni düzenleme teklifi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte en dikkat çeken başlık, kripto varlık işlemlerinin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler oldu.

İŞLEM BAŞINA 10 BİNDE 3 VERGİ

T24'te yer alan habere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen ya da aracılık edilen satış ve transfer işlemleri “kripto varlık işlem vergisi”ne tabi olacak. Vergi oranı, satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden 10 binde 3 olarak uygulanacak.

Verginin mükellefi kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak. Bir aya ait vergi, izleyen ayın 15’ine kadar beyan edilerek ödenecek. Cumhurbaşkanı’na oranı sıfıra indirme veya 5 katına kadar artırma yetkisi veriliyor.

KAZANÇLARA YÜZDE 10 STOPAJ

Teklifte ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’na “Kripto varlıkların vergilendirilmesi” başlıklı yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlarda kripto işlemlerinden elde edilen kazançlar üzerinden platformlar tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla yüzde 10 oranında vergi tevkifatı (stopaj) yapılacak.

Gerçek veya tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın uygulanacak bu kesinti, yıllık beyannameye dahil edilmeyecek. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen kazançlar ise ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilecek.

ZARAR MAHSUP EDİLEBİLECEK

Aynı tür kripto varlıklarda oluşan zararlar, takvim yılı içinde olmak kaydıyla izleyen dönemlerin kazançlarından mahsup edilebilecek. Platform dışı işlemlerden elde edilen gelirler ise yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Teklifte ayrıca kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların “değer artışı kazancı” kapsamına alınması ve ticari işletmeye dahil kripto varlıklardan elde edilen kazançların ticari kazanç sayılması düzenleniyor.

Düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ikinci ayın başında yürürlüğe girmesi planlanıyor.