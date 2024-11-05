Kristal Flamingolar Evcilik ve Mukadderat’ın

Kültür Sanat Servisi

4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Pazar akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile sonuçlandı. Festivalin Ulusal Yarışmasında En İyi film Ödülü iki film arasında paylaştırıldı: Ümit Ünal’ın “Evcilik’i ve Nadim Gür’ün “Mukadderat”ı geceden birer Kristal Flamingo Ödülü ile ayrıldı. Ödülleri Reis Çelik ile Fikret Kuşkan verdi. Şenay Gürler’in sunuculuğunu yaptığı tören, İzmir Big Band grubunun dinletisi ile başladı. Festival Direktörü Vecdi Sayar, konuşmasında festivalinin bağımsız bir yapıya kavuşmasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ticaret ve Sanayi Odaları ve sinema sektörü ile ele vererek bir Vakıf oluşturmaları çağrısını yaparak, böylelikle festivallerin siyaset alanındaki değişimlerden etkilenmeyeceğini söyledi.

Yönetmen Reis Çelik başkanlığında toplanan Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Oyuncu Ödülünü “Hakkı” filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar ve “Döngü filmindeki rolü ile Serpil Gül arasında paylaştırırken, Jüri Özel Ödülünü “Parmaklıklar Ardında İki Kadın” filminin yönetmeni Mehmet Eryılmaz’a verdi. En İyi Özgün Film Müziği ödülü “Kayıtsız” filmindeki besteleriyle Ege Gür’e, En İyi Ses Tasarımı Ödülü ise “Hakkı” filmindeki çalışmasıyla Serkan Köseoğlu’na verildi.

MAZLUM ÇİMEN’E ONUR ÖDÜLÜ

Festivallerin Özel Ödüllerinden Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Özel Ödülü ile FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödülleri aynı filme gitti. Film-Yön’ün jürisi de En İyi Yönetmen ödülünü “Döngü”nün yönetmeni Erkan Tahhuşoğlu’na verdi. Kent Konseyi Özel Ödülü ise, Özlem Çıngırlar’ın yönettiği “Kayıtsız” filminin oldu. Önceki yıllarda Yalçın Tura, Arif Erken, Cahit Berkay, Zülfü Livaneli, Zuhal Olcay gibi ustalara verilen Onur Ödül’ü bu yıl Mazlum Çimen’e verilirken, Kültürlerarası Sanat Başarı ödülü ise Türkiye’de ve Avrupa’da çok sayıda ortak yapımda imzası bulunan Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos’un oldu. Çimen’e ödülünü Reis Çelik, Sinanos’a ise Ercan Kesal verdi. En İyi Uluslararası Film Ödülünü Nabil Ayouch’un “Herkes Touda’yı Seviyor” filmine, Jüri Özel Ödülünü Yüksel Aksu’nun “Cem Karaca’nın Gözyaşları”na verirken, En İyi Müzik Ödülü’nü İranlı Behruz Sebt Resul’ün “Melodi” ve Margherita Vicario’nun ”Gloria!” filmlerinin bestecileri arasında paylaştırdı.